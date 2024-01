Vor Topspiel in Leipzig Fünf Erkenntnisse aus Bayers Auftaktsieg

Leverkusen · Bayer Leverkusen startet mit einem knappen, aber verdienten Sieg in Augsburg in das Pflichtspieljahr und richtet den Fokus auf das Topspiel am Samstag in Leipzig. Das 1:0 im Südwesten Bayerns gibt Aufschluss für den Rückrundenstart.

15.01.2024 , 17:30 Uhr

Trainer Xabi Alonso steht vor der Leverkusener Bank in Augsburg und beobachtet mit verschränkten Armen das Spielgeschehen. Foto: dpa/Harry Langer