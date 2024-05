„Das ist einfach Wahnsinn“ Friedhelm Funkel sagt Bayer-Coach Alonso viele Titel voraus

Das ist ein Satz, der aufhorchen lässt, denn eigentlich wollte Funkel nach dem Job beim FCK in sein Leben als Pensionär zurückkehren. Entsprechend emotional wurde er auch im Stadion verabschiedet. Allerdings hält er sich ein Hintertürchen offen: „Es ist einfach so, dass ich jetzt eine Pause brauche, aber die Zeit in Kaiserslautern hat mir so viel Spaß gemacht und dieser Abschluss hat das noch erhöht. Wenn ich wieder erholt und bei Kräften bin, schließe ich nicht aus, vielleicht nochmal etwas zu machen.“