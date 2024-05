Bayers Ausnahmekönner Florian Wirtz steht mit 21 an der Schwelle zur Weltklasse

Wie Florian Wirtz seinen 21. Geburtstag erlebt hat, ist nicht genau überliefert. Sicher ist, dass es zunächst in Italien im Kreis der Mannschaft von Bayer Leverkusen war. Ein allzu überschwängliches Fest dürfte es trotz des 2:0-Sieges bei der AS Rom nicht gewesen sein. „Wir haben zusammen ein bisschen gefeiert, es gab einen kleinen Kuchen“, beschrieb Trainer Xabi Alonso die eher bescheidene Zeremonie nach Mitternacht. Nach diesem „großen Spiel“ sei es ein gutes Gefühl gewesen, nicht nur das Erfolgserlebnis in der Europa League zu feiern, sondern auch den Ehrentag des Torschützen zum 1:0 in der italienischen Hauptstadt. „Er ist erst 21 und hat noch eine große Zukunft vor sich. Seine Entwicklung zu sehen, ist super. Er ist ein Topspieler“, schwärmte der Coach.