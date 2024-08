Bayers Nationalspieler Warum sich Florian Wirtz keinen Kopf um seine Zukunft macht

Mit einem geschätzten Marktwert in Höhe von rund 130 Millionen Euro gehört Florian Wirtz schon jetzt zu den teuersten Fußballern der Welt. Mit 21 Jahren steht der offensive Mittelfeldspieler von Bayer 04 allerdings erst am Anfang seiner Karriere. So hat der in Pulheim geborene Profi der Werkself zum Beispiel noch kein Spiel in der Champions League absolviert. In der neuen Saison hat er die Chance dazu. „Ich will ein sehr guter Fußballer werden und deswegen will ich mich auch da mit den anderen messen“, sagte Wirtz am Donnerstag in einer Medienrunde.