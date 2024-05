Bayers Schlüsselspieler Wirtz arbeitet individuell für seine Final-Fitness

„Das Gefühl ist gut, wir sind gespannt auf das Finale in der Europa League in Dublin“, sagte Trainer Xabi Alonso. „Das ist eine super Chance für uns. Es gibt zwar noch ein Bundesligaspiel davor, doch wir denken schon an die beiden Endspiele kommende Woche.“ Dennoch sei auch klar, dass es auch in der Liga noch Ziele für seine Mannschaft gebe: ungeschlagen bleiben. 50 Partien sind es bereits, 53 können es insgesamt in dieser Spielzeit noch werden, doch das 51. ist insofern besonders, weil Leverkusen als erster Meister ohne Niederlage in die Geschichte eingehen kann.