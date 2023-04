Werkself im Aufwind Bayer Leverkusen findet endlich die richtige Balance

Die Leverkusener surfen momentan auf einer Erfolgswelle. Ein Sieg folgt auf den nächsten, in der Liga sind es inzwischen fünf nacheinander, wettbewerbsübergreifend gar sieben. Im Gegensatz zur ebenfalls starken Serie kurz vor und nach der Winterpause, als die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso fünf Partien gewinnen und sich der gröbsten Sorgen im unerwarteten Abstiegskampf entledigen konnte, ist der aktuelle Lauf aber nicht von Glück getragen, sondern von Leistung und Leidenschaft. „Das Spiel hat uns gezeigt, wie viel Spaß es macht, wenn man von Anfang an voll da ist und sehr fokussiert, konzentriert und intensiv spielt“, sagte Jonathan Tah. „Es zeigt, wie viel in uns steckt.“ Amine Adli traf früh zum 1:0 (10.), Moussa Diaby legte das 2:0 nach (34.) Erst durch den Anschlusstreffer von Djibril Sow (74.) wurde es spannend, doch Joker Sardar Azmoun machte in der Nachspielzeit alles klar für Bayer (90.+5).