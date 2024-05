1. FC Kaiserslautern im Check Ache ist gegen Bayer einsatzbereit

Die Mannschaft In Kaiserslautern bangten die Fans bis zuletzt vor allem um die Einsatzfähigkeit der Leistungsträger Jan Elvedi und Ragnar Ache. Letzterer ist der Top-Stürmer im Kader der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel. In dieser Saison plagte sich der 25-Jährige aber bereits mit diversen Verletzungen herum, nun schmerzte ihm die Achillessehne. Erst in dieser Woche konnte er wieder an Einheiten teil. „Er hat ordentlich trainiert“, sagte sein Coach. Gut sieht es auch bei Innenverteidiger Elvedi aus. Der Zwillingsbruder von Nico Elvedi (Gladbach) konnte wieder einsteigen, im letzten Saisonspiel gegen Braunschweig musste der 27-Jährige allerdings mit muskulären Problemen aussetzen. Definitiv nicht zur Verfügung stehen Julian Niehues (Kreuzbandriss) sowie Hendrick Zuck (Rehe nach Kreuzbandriss).