Bayer Leverkusens Geschäftsführer Carro wirbt für Einstieg von Investoren bei DFL

„Diese Reisen sind zwar anstrengend, aber der Blick über den Tellerrand lohnt sich, er ist wichtig“, sagt Carro über den Kurztrip an die Südostküste der USA. „Man bekommt bei diesen Veranstaltungen einen guten Einblick in den globalen Fußballmarkt und ein besseres Gefühl für die Anforderungen an ein zeitgemäßes und erfolgreiches Ligen- oder Klub-Management.“ Carro, bekennender Verfechter einer verstärkten globalen Präsenz der deutschen Klubs, nahm wichtige Gedanken über die Zukunft der Bundesliga mit nach Europa. „Die Bundesliga gehört nach wie vor zu den Top-Ligen dieser Welt“, betont er. „Sie bietet Qualität, Spektakel und eine Stadion-Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Die Bundesliga muss sich als Nummer zwei in der weltweiten Zuschauerstatistik vor niemandem verstecken. Aber dieser Status Quo ist nicht in Stein gemeißelt. Unsere Wettbewerber schlafen nicht.“