Wenn Wechsel zum FC Bayern platzt Fernando Carro schreibt Jonathan Tah noch nicht ab

Die Zeit im Schwarzwald war schweißtreibend für die Profis der Werkself. Bei sommerlichen Temperaturen verbrachten sie eine Woche in Donaueschingen und arbeiteten mit Coach Xabi Alonso an den Grundlagen für die neue Saison. Am letzten Tag des Trainingslagers und vor der Abreise nach Frankreich, wo Bayer 04 an diesem Samstag (16 Uhr) im zweiten Test der Vorbereitung auf den RC Lens trifft, sprach Klubchef Fernando Carro über den Stand im Poker um Jonathan Tah, das gestiegene Interesse an der Mannschaft und die Option, die BayArena auszubauen. Der 60-Jährige über. . .