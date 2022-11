Werkself punktet erneut : Bayer feiert gegen Stuttgart dritten Sieg in Serie

Leverkusen Moussa Diaby und Jonathan Tah erzielen bei Bayer Leverkusens 2:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart die Tore. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso verabschiedet sich mit einer Mini-Serie in die WM-Pause.

Bayer übernahm dann allerdings zunehmend die Initiative. Diabys weit am langen Eck vorbeigezielter Versuch und Adlis letztlich geblockter Vorstoß in den Stuttgarter Strafraum brachten zwar vorerst nichts Zählbares, und die bis dahin beste Gelegenheit setzte Adli nach einer Ecke mit seinem Schuss vom Elfmeterpunkt links neben das Tor (29.), aber eine Minute später war Diaby dann doch mit dem überfälligen 1:0 zur Stelle. Mit unfreiwilliger Unterstützung von Waldemar Anton, der den Schuss von der Strafraumgrenze mit der Hüfte unhaltbar für VfB-Keeper Florian Müller abfälschte, landete der Ball im rechten Eck (30.). Kurz vor der Halbzeit gab es noch einen Freistoß von der rechten Strafraumkante für die Werkself, den Demirbay ans rechte Außennetz zirkelte (44.).

So ging es nach farblosem Start letztlich doch mit einer verdienten Führung für die Werkself in die Kabinen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die ersatzgeschwächten Stuttgarter bemerkenswert wenig zu bieten hatten, um Bayer ernsthaft in die Bredouille zu bringen. Der VfB kam zwar mit etwas mehr Elan aus der Pause, aber wirklich zwingend war das alles nicht, was das Team von Interimstrainer Michael Wimmer auf den Rasen brachte. Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld setzte Serhou Guirassy zu einem Kopfball an, verfehlte sein Ziel aber klar (59.).