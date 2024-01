Sieg des Willens in Augsburg Bayer Leverkusen kann auch emotional

Der Triumph in Augsburg war Bayers 14. Erfolg im 17. Ligaspiel. Damit haben die Leverkusener nach der nun beendeten Hinrunde bereits exakt so viele Siege wie in der gesamten Vorsaison gesammelt. Ohnehin hatten nur zwei Mal in der Bundesliga-Historie Mannschaften des FC Bayern zum selben Zeitpunkt mehr Punkte auf dem Konto als der Werksklub in dieser Spielzeit (45).