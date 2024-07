Bei Copa und EM Palacios und Grimaldo greifen nach dem nächsten Titel

Doch der kurz zuvor eingewechselte Ollie Watkins (Aston Villa) erzielte den Last-Minute-Siegtreffer, der England in das Finale am Sonntag (21 Uhr) in Berlin bringt. Frimpong kam in der Partie nicht zum Einsatz. Er kann sich nach zwei Kurzeinsätzen gegen Polen und die Türkei sowie 73 Minuten beim 0:0 im Gruppenspiel gegen Frankreich nun in seinen rund dreiwöchigen Urlaub verabschieden.