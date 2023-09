Bayers Mittelfeldmotor Palacios ist für Alonso unverzichtbar

Das Kalkül ging auf. Bayer schnürte die Gäste aus Baden-Württemberg regelrecht ein, 21:2 Torschüsse standen am Ende in der Statistik, dazu 72 Prozent Ballbesitz und 822 gespielte Pässe mit einer ähnlichen hohen Erfolgsquote wie Palacios. Während sich in den vergangenen Wochen fast alles auf die gelungenen Sommertransfers konzentrierte, die prompt eingeschlagen sind, war es Rolfes auch wichtig, die Leistung der Profis zu loben, die schon länger dabei sein. „Es sind nicht nur die Neuen wichtig, sondern auch die Spieler, die schon länger hier sind: Palacios, Kossounou und Wirtz sind zum Beispiel in einer anderen Verfassung als noch in der Rückrunde“, sagte er. Zusammen mit den Zugängen ergebe das eine gute Kombination.