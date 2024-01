Siegtreffer in Augsburg Palacios ist Bayers Mann für späte Tore

Das späte 1:0 (0:0) des Tabellenführers und nun auch Herbstmeisters aus dem Rheinland im Südwesen Bayerns markierte einen emotionalen Start ins Pflichtspieljahr – wobei der Mann des Tages sich als Wiederholungstäter herausstellt. Von insgesamt neun Treffern in der Bundesliga war es das bereits dritte, das Palacios in der Nachspielzeit erzielte. Am letzten Spieltag der Saison 2021/22 traf der Last-Minute-Experte in der 97. Minute vom Mittelkreis zum 2:1-Sieg gegen Freiburg, am vierten Spieltag dieser Saison verwandelte er in der 94. Minute vom Elfmeterpunkt zum 2:2-Endstand beim FC Bayern.