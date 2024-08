Nach OP am Meniskus Exequiel Palacios fällt mindestens vier Wochen aus

Statt Vorbereitung mit der Mannschaft ist zunächst Reha für den 25-Jährigen angesagt. Zu Beginn dieser Woche steigt Palacios in die Maßnahmen ein. In der „Werkstatt“, dem Trainings- und Rehabilitationszentrum der BayArena, arbeitet er nun an seinem Comeback. Einer Klubmitteilung zufolge ist in rund vier Wochen mit einer Rückkehr des Leistungsträgers der Vorsaison auf den Rasen zu rechnen. Die ersten Pflichtspiele wird er also auf jeden Fall verpassen.