Erste Trainingswoche Drei Erkenntnisse nach Bayers Auftakt

Es ist noch nicht allzu lange her, dass der Trainingsauftakt von Bayer Leverkusen ein eher beschauliches Unterfangen war. Sicher, Fans sind schon immer zum Platz an der BayArena gekommen, um nach der Sommerpause ihre Mannschaft zu begrüßen, auch durchaus einige hundert, doch in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Es sind zum einen viel mehr Anhänger der Werkself, die auf Selfie- und Autogrammjagd gehen, und zwar an jedem Tag der vergangenen Woche, nicht nur am ersten, zum anderen zieht das Team um Coach Xabi Alonso auch Menschen von weiter weg an. So war am Freitag gar eine koreanischstämmige Frau vor Ort, um sich ein Trikot des FC Liverpool von Bayers Trainer signieren zu lassen – für ihren Neffen im Heimatland, der Fan des englischen Topklubs ist und Alonso seit seiner Zeit in Liverpool verehrt. Der Hype um den Doublegewinner reißt nicht ab. Drei Erkenntnisse stehen nach dem Auftakt in die Vorbereitung aber im Vordergrund.