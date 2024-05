Topsaison des Nationalspielers belohnt Diese Auszeichnung hat Florian Wirtz erhalten

Bayer Leverkusens Offensivstar Florian Wirtz ist zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt worden. Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Montag bekannt. Der 21-jährige Nationalspieler erhielt die Auszeichnung zum ersten Mal in seiner Karriere, als einziger Profi wurde Wirtz in dieser Spielzeit zudem dreimal zum Spieler des Monats gewählt (Oktober, Dezember, Februar). Im Vorjahr war der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (jetzt Real Madrid) ausgezeichnet worden.