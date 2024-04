Pokalduell unter Nachbarn Bayer will über Düsseldorf nach Berlin

Viertelfinale Nachdem Leverkusen zunächst einen Viert-, dann einen Dritt- und im Anschluss einen Zweitligisten aus dem Wettbewerb geworfen hatte, wartete im Champions-League-Aspiranten VfB Stuttgart einer der härtesten Gegner. In der BayArena entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Schwaben zwei Mal vorlegten und die Rheinländer jeweils zurückschlugen. In der zweiten Hälfte spielten beide Teams mit offenem Visier. Als sich viele bereits auf eine Verlängerung eingestellt hatten, schlug Last-Minute-Leverkusen einmal mehr zu: In der 90. Minute köpfte Jonathan Tah den Ball nach Flanke von Florian Wirtz ins Tor. Damit stand Bayer zum neunten Mal im Halbfinale des DFB-Pokals.



Nun geht es gegen Düsseldorf darum, den Weg ins Finale zu ebnen. Victor Boniface und Exequiel Palacios können wieder mitmischen. Beide sind nach ihren Verletzungen fit und einsatzbereit. Arthur ist ebenfalls genesen und zurück im Training, aber noch kein Thema für den Kader. 2016 gewann Alonso als Spieler des FC Bayern den DFB-Pokal, saß aber mit einer Rippenblessur nur auf der Bank. „Die Stimmung in Berlin damals war fast wie bei einem Champions-League-Finale. Es war herrlich, ich habe viele gute Erinnerungen“, sagt er. „Dabei zu sein, ist eine riesige Motivation für uns, aber beide Seiten haben die Chance, das Endspiel zu erreichen und es ist eine große Herausforderung.“