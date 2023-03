Bayers Sieg in Bremen Die Werkself erarbeitet sich jetzt ihr Glück

Als dann Adam Hlozek in der Schlussphase das 3:1 nachlegte, war das Glück der Werkself perfekt. Die Flanke von Amine Adli wurde noch leicht abgefälscht, so dass sie geradezu ideal beim Tschechen landete, der per Kopfball einnetzte. Der Treffer war umso wichtiger, weil Niclas Füllkrug ein paar Minuten später per Handelfmeter noch auf 3:2 verkürzte.