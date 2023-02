Nachwuchs in der Krise Bayers Talentschmiede ist erkaltet

Was haben Patrik Dzalto, Joel Abu Hanna und Kai Havertz gemeinsam? Sie alle kamen 2016 aus der Jugend des Werksklubs zur Lizenzmannschaft. Doch nur einer von ihnen setzte sich durch und avancierte innerhalb kürzester Zeit zu einem absoluten Top-Spieler. Seit Havertz hat es indes kein Spieler aus Bayers Nachwuchs geschafft, sich nachhaltig bei den Profis zu etablieren. Das ist auch Rudi Völler aufgefallen. Mit Blick auf aktuelle Jungstars der Bundesliga betonte er bei seiner Vorstellung als neuer Sportdirektor der Nationalmannschaft: „Jude Bellingham wurde in England ausgebildet, Jamal Musiala auch – und Florian Wirtz hat der 1. FC Köln ausgebildet. Das muss man auch korrekterweise sagen. Wir in Leverkusen haben es auch nicht gut gemacht die letzten Jahre.“ Damit legte der 62-Jährige den Finger in eine Wunde, die nicht nur bei Bayer 04 seit einigen Jahren klafft.