Bayers Pleite gegen Bergamo Eine bittere Niederlage, aber kein Rückfall

Was braucht es, um Bayer Leverkusen in dieser Saison zu besiegen? Seit dem Finale der Europa League hat die Fußballwelt eine Antwort. Atalanta Bergamo hat der bis dahin 51 Spiele unbesiegten Werkself in jeder Hinsicht den Schneid abgekauft, den Favoriten mit 3:0 vom Platz gefegt und sich den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte gesichert.