Terminplan steht fest : DFB beschert Werkself vorweihnachtliches Pokalspiel

Leverkusen Die genauen Termine für die Mannschaft von Bayer Leverkusen bis zum 15. Spieltag stehen fest. Binnen zwei Wochen trifft die Werkself zwei Mal auf Eintracht Frankfurt.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die exakten Ansetzungen für die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals bekanntgegeben. Die Werkself empfängt am Mittwoch, 23. Dezember, Eintracht Frankfurt zur vorweihnachtlichen Pokalschlacht in der BayArena (20.45 Uhr). Die Bayer-Profis können sich also selbst mit dem Einzug ins Achtelfinale bescheren, das Anfang Februar 2021 ausgetragen werden soll.

Die beiden jetzt ebenfalls zeitgenau terminierten Liga-Spieltage vor dem Pokalspiel haben es allerdings in sich: Am Mittwoch, 16. Dezember, tritt Bayer beim 1. FC Köln an (20.30 Uhr), am 19. Dezember gastiert der FC Bayern in der BayArena (18.30 Uhr). Nach der Woche zwischen den Jahren geht es am 2. Januar direkt weiter – in der Liga bei Eintracht Frankfurt. Peter Bosz und sein Team reisen für den 14. Spieltag an den Main (15.30 Uhr). Eine Woche später heißt der Gegner Werder Bremen. Das Heimspiel am 9. Januar wird ebenfalls um 15.30 Uhr angepfiffen.