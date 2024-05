Bayers Weg zur ersten Deutschen Meisterschaft Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus

An diesem Samstag kann Bayer 04 in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga eingehen. Sollte die von Xabi Alonso trainierte Werkself auch am 34. Spieltag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) in der BayArena nicht als Verlierer vom Rasen gehen, wäre sie die erste Mannschaft, die eine komplette Saison in Deutschlands Eliteklasse ohne Niederlage absolviert hat. Angesichts der überzeugenden Leistungen zuletzt besteht aus Leverkusener Sicht kein Anlass, daran zu zweifeln, dass auch das gelingt.