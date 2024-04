„Mein Plan war ein bisschen später“ Das sagt Bayer-Coach Alonso zur Meisterchance gegen Bremen

An die Meisterschaft hatten sie in Leverkusen nach dem Saisonverlauf freilich geglaubt - aber so früh? „Mein Plan war ein bisschen später“, sagte Trainer Xabi Alonso. Obwohl der Titel so gut wie sicher ist, mahnte der Spanier zur Geduld: „Die Situation ist super, aber wir wollen noch nicht feiern. Wir warten ein bisschen.“