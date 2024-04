Leverkusens Trainer vor dem Meisterstück Worin Xabi Alonsos wirklich fundamentale Leistung liegt

Wer sich in den vergangenen Jahren vor Beginn einer Fußball-Bundesligasaison im Kreis vermeintlicher Konkurrenten des FC Bayern nach den Saisonzielen umhörte, dem begegnete verlässlich die Phrase, man wolle „da sein, wenn die Bayern schwächeln“. Das Problem an der Sache: Ob die Münchner nun in den vergangenen elf Spielzeiten schwächelten oder nicht, nie war nach 34 Spieltagen ein anderer da, um Meister zu werden. Meister wurden immer die Bayern. Und die anderen feierten eine Champions-League-Teilnahme wie einen Titel. Es gab zwar keine Schale, aber immerhin die Millionen-Einnahmen, mit denen man sich auch in den kommenden Jahren vermeintlicher Konkurrent nennen durfte, während die Münchner den Titel holten.