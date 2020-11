Frakturen an der Lendenwirbelsäule : Das böse Foul an Bayers Palacios hat eine Vorgeschichte

Leverkusen Bayer Leverkusens argentinischer Nationalspieler Exequiel Palacios hat sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay schwer verletzt. Jetzt stellt sich die Frage: War das grobe Foulspiel von Ángel Romero eine verspätete Revanche?

Länderspielpausen halten in diesem Jahr vor allem Hiobsbotschaften für die Werkself bereit. Der Kolumbianer Santiago Arias zog sich im Oktober gegen Venezuela einen Wadenbeinbruch sowie diverse Bänderverletzungen zu. Kapitän Charles Aránguiz kehrte mit einer Achillessehnenreizung aus Chile zurück und fällt seitdem aus. Nun hat es Exequiel Palacios böse erwischt. Der Mittelfeldspieler wurde bei Argentinien s 1:1 im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay von Ángel Romero brutal gefoult und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose: Der 22-Jährige hat Frakturen an drei Querfortsätzen im Bereich der Lendenwirbelsäule erlitten und fällt monatelang aus.

Wie konnte das passieren? Bei einem Luftduell auf Höhe der Mittellinie hob Palacios ab, um an den Ball zu kommen. Romero, der wenige Minuten zuvor Paraguays 1:0 per Foulelfmeter erzielt hatte, sprang mit Anlauf und angewinkelten Knien in den Rücken des Leverkuseners – eine Aktion, mit der er mindestens billigend in Kauf nahm, seinen Gegenspieler schwer zu verletzen. Trotz Videobeweis sah der 28-Jährige nur die Gelbe Karte, während Palacios in einem Kart vom Platz und dann in eine Klinik gefahren werden musste.