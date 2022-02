Topspiel am Sonntag : BVB gegen Bayer – Treffen der Torfabriken

Leverkusens Florian Wirtz sinnt am Sonntag auf Revanche. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Das West-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen steht für Tempo, Technik, Tore – und anfällige Defensiven. Am Sonntag (15.30 Uhr) treffen beide Teams erneut aufeinander.

Florian Wirtz ist kein Spieler, der zu Kampfansagen neigt. Auf dem Rasen ist der 18-Jährige einer der spektakulärsten Profis der Bundesliga, aber was öffentliche Aussagen angeht, eher ein zurückhaltender Vertreter seiner Zunft. Im Vorfeld des Topspiels bei Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr) fand das Offensivjuwel von Bayer Leverkusen jedoch klare Worte. „Ich glaube, dass es alle aus unserer Mannschaft so sehen, dass wir noch eine Rechnung mit Dortmund offen haben“, sagte Wirtz.

Diese Worte stehen unter dem Eindruck des Hinspiels. Die Werkself ging im eigenen Stadion drei Mal in Führung, musste sich aber 3:4 geschlagen geben. Ein von Marco Reus herausgeholter und von Erling Haaland verwandelter Foulelfmeter entschied die mitreißende Partie. Das West-Duell ist ein Bundesligaspiel, auf das sich Zuschauer überall auf der Welt freuen dürften. Denn wenn Leverkusen und Dortmund aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Alleine in den vergangenen zehn Spielen fielen 50 Tore. Mal verlief der Vergleich eindeutig, mal knapp, aber stets mit Spielwitz, Tempo und Technik. Davon ist auch am Sonntag auszugehen.

Doch bei allem ansehnlichen Vorwärtsdrang beider Mannschaften – in der Defensive läuft es alles andere als rund. Dortmund hat bereits 31 Gegentore kassiert, Leverkusen 32. Das sind Werte, wie sie sonst eher im Mittelfeld der Tabelle zu finden sind. Aber am Sonntag heißt es Zweiter gegen Dritter. „Dass beide Teams auf diesen Plätzen stehen, zeigt die Qualität der jeweiligen Offensivreihen. Die sind auf beiden Seiten außergewöhnlich besetzt“, sagte Bayers Sportdirektor Simon Rolfes. Er weiß trotz aller Begeisterung aber auch: „Wir müssen schauen, dass wir weniger Gegentore bekommen. Das ist ein klares Ziel.“

Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler 8 Bilder Das ist Sardar Azmoun

Ob das schon in Dortmund gelingt, ist freilich fraglich. Allerdings: In Haaland fehlt dem BVB wohl sein gefährlichster Angreifer. Den Torjäger plagen nach wie vor muskuläre Probleme. Mats Hummels war zudem zuletzt erkrankt, Emre Can ebenfalls nicht einsatzbereit. Wieder fit ist indes Giovanni Reyna nach rund vier Monaten Zwangspause wegen einer Muskelsehnenverletzung.