Boniface trifft doppelt Bayer gelingt Kantersieg gegen Aufsteiger Darmstadt

Lange währte die Freude über das Tor unterm Bayer-Kreuz derweil nicht. Nur drei Minuten nach dem Führungstor des Favoriten glichen die Hessen aus. Und wieder einmal musste Leverkusens Schlussmann Lukas Hradecky nach einem Standard gegen sein Team hinter sich greifen. Im Anschluss an einen Holland-Freistoß aus dem Halbfeld setzte sich Darmstadt gleich doppelt in den Luftduellen durch und Oscar Vilhelmsson köpfte aus kurzer Distanz ein. Wohlgemerkt in Unterzahl, da zu diesem Zeitpunkt der angeschlagene Nürnberger am Spielfeldrand zunächst behandelt und kurz darauf ausgewechselt werden musste.