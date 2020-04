Früherer mexikanischer Nationalspieler : Chicharitos Großvater Balcazar gestorben

Köln Der Großvater des ehemaligen Leverkusen-Spielers Javier Chicharito Hernandez ist am Sonntag gestorben. Der ehemalige mexikanische Nationalspieler hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Der frühere mexikanische Fußball-Nationalspieler Tomas Balcazar ist tot. Der Großvater des früheren Leverkuseners Javier "Chicharito" Hernandez starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren nach mehreren Tagen auf der Intensivstation. Balcazar hatte zuletzt häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am Donnerstag war er ins Krankenhaus in Guadalajara eingeliefert worden.