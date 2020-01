Bayers Mittelfeldspieler : Charles Aránguiz reist aus Trainingslager ab

La Manga Dem Chilenen machen muskuläre Probleme in der rechten Wade zu schaffen. Der 30-Jährige ist bereits auf dem Weg nach Deutschland, um genauer untersucht zu werden.

Für Charles Aránguiz war es ein kurzer Aufenthalt im Trainingslager der Werkself. Am Sonntag kam der defensive Mittelfeldspieler an, am Montagmorgen reiste er bereits wieder ab. Grund dafür sind muskuläre Probleme in der rechten Wade, die nun in Deutschland genauer untersucht werden sollen. Als seine Teamkollegen zur physisch härtesten Einheit der Woche im Südosten Spaniens den Rasen betraten, war Aránguiz bereits auf dem Weg zum Flughafen. Ob er noch im Laufe der Woche zurückkehrt, hängt von der Diagnostik ab.