Bayer, Bayern, BVB & RB : Die Großen spenden für die Kleinen 20 Millionen Euro

Frankfurt Uli Hoeneß glaubt an Veränderungen, die ersten Großen helfen bereits den Kleinen: Vielleicht bringt die Coronakrise ja tatsächlich ein bisschen Romantik zurück in den Fußball.

Vielleicht ist genau das ja diese "neue Fußball-Welt", über die Uli Hoeneß sinniert: Solidarität statt Egoismus. Starke, die auch mal zurückstecken und den Schwachen helfen. Ein Hoffnungsschimmer in kritischen Zeiten ist die selbstlose Spende von Bayern München, Bayer Leverkusen und Co. allemal.

"Diese Aktion unterstreicht, dass Solidarität in der Bundesliga und 2. Liga kein Lippenbekenntnis ist", sagte DFL-Boss Christian Seifert: "Das DFL-Präsidium ist den vier Champions-League-Teilnehmern sehr dankbar im Sinne der Gemeinschaft aller Klubs." Gemeinsam mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen zahlen die Bayern 20 Millionen Euro in einen Topf ein, der in Not geratenen Vereinen in der Coronakrise helfen soll. Die Bild-Zeitung hatte zuvor davon berichtet.