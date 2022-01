„Unverhältnismäßiger Zustand“ : Völler und Carro fordern Fan-Rückkehr in Stadien

Wollen wieder mehr Fans in den Stadien sehen: Bayer Leverkusens Bosse Fernando Carro (l.) und Rudi Völler. Foto: imago/Alex Gottschalk

Leverkusen Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro und Rudi Völler fordern die Politik auf, zeitgemäße Regeln für die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien zu finden. Als Beispiele nennen sie die Profiligen im europäischen Ausland.

Die Stimmen sind lauter geworden in den vergangenen Tagen. Nicht nur die Verantwortlichen diverser Bundesliga- und anderer Profivereine haben sich deutlich und kritisch zu den Beschlüssen der Bundespolitik vom Beginn der Woche geäußert. Auch die Stimmen der Fans werden lauter, die sich eine Rückkehr in die Stadien wünschen – und die die Kriterien nicht verstehen, die insbesondere beim Profifußball in Deutschland zurzeit angesetzt werden.

Aus diesem Grund veröffentlichte Bayer 04 Leverkusen, das sich bereits in der Vergangenheit mehrfach für einen verantwortungsvollen, aber auch optimistischen Weg rund um die Öffnungen der Stadien ausgesprochen hat, eine Stellungnahme der Geschäftsführer Fernando Carro (Vorsitzender) und Rudi Völler (Sport).

„Bayer 04 Leverkusen kritisiert die zögerliche und uneinheitliche Haltung der deutschen Politik in Bezug auf den Umgang mit der Zuschauerfrage im Profisport scharf. Wir erwarten endlich eine den sich ändernden Umständen angemessene Behandlung des Sports und insbesondere des Profifußballs, der leider zuletzt vor allem das Opfer einer realitätsfernen Symbolpolitik geworden ist“, heißt es in dem Statement. „Wir sind nach wie vor großer Fürsprecher – und übrigens auch Vorreiter – eines überlegten Umgangs mit den Auswirkungen der Pandemie. Jedoch ist es auch an der Zeit, verantwortungsvoll Schritte zurück zur Normalität zu machen.“

Wie das funktionieren könne, sei in anderen großen Ligas Europa bereits zu sehen. „England hat mehr oder weniger keine Einschränkungen mehr, in Spanien sind die Stadien bei einer landesweiten Inzidenz von mehr als 3000 zu 75 Prozent geöffnet, Frankreich wird ab nächster Woche volle Zuschauerzahlen zulassen – und selbst in der Serie A wird ab Anfang Februar auf 50 Prozent der Gesamtauslastung hochgefahren.“

Die Bayer-Bosse begründen ihre Forderung auch mit der fehlenden Evidenz, dass Bundesligaspiele Inketionsherde seien, und mit der Tatsache, dass die Regelungen mit zweierlei Maß aufgestellt worden seien. „Es gibt keinen verifizierten Hinweis darauf, dass auch nur ein Spiel der Bundesliga oder 2. Bundesliga in dieser Saison eine Quelle für signifikant steigende Infektionszahlen war – übrigens weder der Austragungsort noch der Zufahrtsweg zum Stadion. Andere Kulturveranstaltungen in Deutschland finden teilweise annähernd unter Vollauslastung statt, und das größtenteils in geschlossenen Räumen. Ein völlig unverhältnismäßiger Zustand.“