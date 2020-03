Bayer-Chef Carro : „Absage aller Wettbewerbe keine Option“

Leverkusen Klub-Chef Fernando Carro von Bayer Leverkusen glaubt an die Fortsetzung der derzeit ausgesetzten Fußball-Wettbewerbe in Deutschland und Europa.

Gleichzeitig sieht der gebürtige Spanier, der seit dem 1. Juli 2018 als Vorsitzender der Geschäftsführung beim Pokal-Halbfinalisten und Europa-League-Achtelfinalisten fungiert, viele Unwägbarkeiten. „Die Realität überholt uns in diesen Tagen regelmäßig und innerhalb von Minuten“, sagte Carro. Deshalb sei auch nach der spät erfolgten Aussetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Bundesliga zunächst bis zum 2. April „überhöhte Kritik fehl am Platz“.