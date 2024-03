Prestigeduell in Köln Leverkusen blendet für das Derby die Tabelle aus

Wirtz ist trotz seines jungen Alters bereits Antreiber, Anführer und erster Verteidiger zugleich. Ausgestattet mit einer ansteckenden Siegermentalität, ist er ein zentraler Baustein für den Erfolg in dieser Leverkusener Rekordsaison. Und das Beste aus Sicht all jener, die es mit Bayer halten: Sein Formhoch hält seit Monaten an. „Flo hat die Aktionen, die teilweise aussichtslos aussehen: zum Beispiel sein Treffer gegen Freiburg, das auch Tor des Jahres wurde“, sagt Teamkollege Jonas Hofmann. Was den Hoffnungsträger für die anstehende EM in Deutschland besonders auszeichnet? „Es ist seine besondere Finesse, der sogenannte tödliche Pass. Er ist immer für eine Aktion gut. Man glaubt es kaum, aber er ist auch mit Ball unheimlich schnell und nur schwer davon zu trennen, schirmt ihn auch gegen körperlich stärkere Gegner super ab und löst sich aus brenzligen Situationen. Für unser Offensivspiel ist er Gold wert.“ Alonso ergänzt: „Flo wird von Monat zu Monat reifer.“