Doublesieger aus Leverkusen Bayer bleibt gleich

In diesem Sommer ist alles mindestens eine Nummer größer unter dem Bayer-Kreuz. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso geht als Titelverteidiger in die neue Saison – in Liga und Pokal. Der große Rausch nach der ersten Deutschen Meisterschaft der Klubgeschichte, dazu auch noch ohne Niederlage, ist abgeklungen, die Bilder von der großen Doubleparty sind zwar nicht vergessen, aber verblassen allmählich. Der Alltag hält Einzug, nach der Saison ist vor der Saison.