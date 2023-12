Bayers Schlüsselspieler Leverkusen bangt für das Topspiel um Wirtz

Der 41-Jährige ist sich einigermaßen sicher, dass Wirtz am Sonntag mit von der Partie sein wird. „Er ist für mich ein absoluter Weltklassespieler“, sagt er. „Ich glaube, dass er dabei sein wird. Auf jeden Fall wird er alles dafür tun, weil er ehrgeizig ist und dabei sein will – und dann ist Leverkusen noch einen Tick besser.“ Stuttgart hat unter der Woche Borussia Dortmund aus dem Pokal geworfen und ist vom Relegationsteam der Vorsaison zu einem Champions-League-Kandidaten avanciert. „Die Konstellation ist für uns natürlich sehr positiv. Jetzt haben wir ein Topspiel in der Bundesliga und sind in einer richtig guten Ausgangsposition. Das macht die Vorfreude noch einen Tick größer.“