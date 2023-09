Drei Monate Pause Zugang Arthur fällt lange aus, Palacios für München fraglich

Ein Wackelkandidat für das Duell mit dem Rekordmeister ist indes Exequiel Palacios. Zwar ist der Argentinier in bestechender Form und topfit, doch er spielt mit der Auswahl des Weltmeisters noch an diesem Dienstag in Bolivien (22 Uhr MEZ). Die Rückreise gerät zu einer regelrechten Odyssee für den 24-Jährigen. Palacios wird erst am Donnerstag gegen 11 Uhr in Frankfurt landen. Zurück in Leverkusen bleibt ihm kaum Zeit zum Ankommen und Akklimatisieren, denn am Freitagmorgen steht der Flug nach München an. Ausgeschlossen ist sein Einsatz in der Startelf nicht, als Ersatz stünde aber Robert Andrich bereit.