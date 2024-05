Traumtor in Rom Andrich lässt die dunklen Erinnerungen hinter sich

Es war Robert Andrich ab der ersten Sekunde anzumerken, dass er richtig Bock auf das Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom hatte. Bissig ging er in seine Zweikämpfe, energisch suchte er immer wieder den Abschluss aus der Distanz, konzentriert brachte er seine Pässe an den Mitspieler. Die Krönung seines starken Auftritts erfolgte aber in der 73. Minute. Mit rechts zimmerte er den Ball aus rund 20 Metern auf den Kasten der Gastgeber. Mit einer sehenswerten Flugbahn schlug das Geschoss im linken oberen Eck ein. Es war ein Treffer der Kategorie Traumtor – und mit herausragender Bedeutung. Denn das 2:0 (1:0) in der italienischen Hauptstadt ebnet der Werkself den Weg Richtung Endspiel in Dublin am 22. Mai. Die Entscheidung fällt nächsten Donnerstag im Rückspiel in Leverkusen (21 Uhr/RTL)