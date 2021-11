Matchwinner gegen Bochum : Adlis Kopfball bringt Bayer auf Platz vier

Leverkusen Das erste Bundesligator von Amine Adli sichert Bayer 04 den 1:0-Arbeitssieg gegen Bochum. Entsprechend glücklich ist der 21-Jährige. Er weiß aber auch, an welchen Punkten er noch arbeiten muss.

So bekam Adlis erstes Tor in der Bundesliga eine zusätzliche Bedeutung: Es beendete Bayers Durststrecke. Beginnend mit der 1:5-Schmach gegen den FC Bayern gelang der Mannschaft von Gerardo Seoane kein Sieg mehr in der Liga. Das 2:2 in Köln und das 1:1 bei Hertha BSC brachten immerhin zwei Punkte, die Partie gegen Wolfsburg ging 0:2 verloren. Dazwischen gab es zudem noch das schwer zu verdauende Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Karlsruher SC als weiteren Nackenschlag für die so furios in die Saison gestarteten Leverkusener, die sich in der Europa League aber immerhin schadlos hielten. Nun folgte also der ebenso wichtige wie knappe Sieg gegen den Aufsteiger aus Bochum.