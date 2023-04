Franzose im Formhoch Amine Adli steht für Bayers Aufschwung

Das ist freilich auch Trainer Xabi Alonso aufgefallen. „In diesem Jahr hat er sich von Anfang an sehr gut entwickelt“, betont der Spanier. „Amine zeigt Hunger auf Erfolg, hohe Intensität und natürlich hat er viel Qualität. Wenn er das kombiniert, können wir alle sehen, was für ein guter Spieler er ist.“ Spätestens seit dem 3:2 in Mönchengladbach im Januar zeige der Offensivspieler immer wieder, wie wichtig er für die Mannschaft sei. „Er gibt uns mehr Möglichkeiten im Angriff – und er hat einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Alonso.