Bayers Angreifer Adli macht seinen Fehler wieder gut

Rückblende: Damals lieferte sich Adli ein Scharmützel mit dem damaligen Bochumer Dominique Heintz. Abseits des Balls kam es zu einer unschönen Szene, in der Leverkusens Angreifer nachtrat. Der VAR überführte ihn der Tätlichkeit, Schiedsrichter Tobias Welz zückte nach erneuter Betrachtung der Situation die Rote Karte – in der 8. Minute. Bayer geriet in Unterzahl zügig in Rückstand, am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Der VfL feierte am letzten Spieltag den Klassenerhalt, die Werkself beendete die Saison trotz der Niederlage auch mit etwas Glück auf Rang sechs und zog in die Europa League ein, weil parallel der VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC verlor.