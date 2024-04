Nur noch ein Sieg bis zum Titel Alonso und Bayer Leverkusen stehen kurz vor der Krönung

Ein schmuckloses 1:0 bei Union Berlin, dazu noch durch einen verwandelten Handelfmeter kurz vor der Halbzeit – unter normalen Umständen würde Bayer Leverkusens Erfolg in der Hauptstadt zügig in der Schublade „Spiele, an die sich schon am nächsten Tag keiner mehr erinnert“ verschwinden. Aber was ist in dieser Saison schon normal? Durch den 24. Sieg im 28. Ligaspiel steht die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso unmittelbar vor dem größten Erfolg in der Geschichte des Werksklubs. Einmal noch gewinnen, nur einmal, und die Rheinländer sind Deutscher Meister. Es erscheint beinahe vorherbestimmt, dass es am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen (17.30 Uhr) soweit ist.