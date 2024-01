Bayers Wintertransfer Alonso hat einen klaren Auftrag für Iglesias

Drei Spiele, sieben Punkte, 4:2 Tore – Die Werkself ist eigentlich gut ins Jahr gestartet, hat beim 1:0 in Augsburg, 3:2 in Leipzig und 0:0 gegen Mönchengladbach aber ein neues Manko offenbart: Die Stürmertore fehlen. Während im Südwesten Bayerns Exequiel Palacios den Siegtreffer markierte, bewiesen in Sachsen Nathan Tella, Jonathan Tah und Piero Hincapie ihre Treffsicherheit. Die etatmäßige Spitze Patrik Schick spielte in allen drei Partien nicht wirklich schlecht, trat aber vor allem als unermüdlicher Ackerer mit gutem Auge für die Mitspieler in Erscheinung. Vor dem Tor gelang dem Stürmer seit dem Jahreswechsel nichts Zählbares.