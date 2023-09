Gipfeltreffen in München Alonso beschwört Bayers Erfolgshunger

Die Partie steht unter nicht alltäglichen Vorzeichen. Bayer reist als Tabellenführer an, der Dauermeister hingegen ist in der Rolle des Verfolgers. Alonso weiß genau, was auf seine Mannschaft zukommt. Alles in München sei „top-top“, betont er und zählt auf: „die Mannschaft, der Trainer, der Spirit. Es ist das beste Team in Deutschland und sie sind klarer Favorit auf die Meisterschaft.“