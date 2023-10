Bayers Spanier Grimaldo lässt sich nicht entmutigen

Im Derby bot der 28-Jährige erneut eine Gala-Vorstellung, bereitete das 2:0 vor und war an etlichen guten Szenen beteiligt. Seit er in Leverkusen ist, macht Grimaldo ordentlich Dampf auf der linken Seite, die in den vergangenen Jahren stets eine Schwachstelle war. Dazu hat er die Übersicht eines Spielmachers und eine unglaubliche Schusstechnik. Nicht nur bei Freistößen, von denen er bereits zwei in Perfektion direkt verwandelt hat – beim 2:2 in München und 3:0 in Mainz. Doch der entscheidende Anruf von Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente will einfach nicht kommen.