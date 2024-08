Bayer Leverkusens Angreifer Adam Hlozek soll vor Wechsel nach England stehen

Demnach strebt der Werksklub eine Leihe mit Kaufpflicht für den Angreifer an, dessen Vertrag bis 2027 läuft, der aber ohne realistische Perspektive im Team von Trainer Xabi Alonso ist – zumal in Martin Terrier in diesem Sommer ein weiterer Offensivspieler von Stade Rennes ins Rheinland gekommen ist. Das Geschäft soll „Sky“ zufolge 17 bis 18 Millionen Euro in die Kasse der Leverkusener spülen. Allerdings: Während sich die Vereine so gut wie einig sein sollen, stehen die finalen Gespräche mit der Spielerseite wohl noch aus. Der Tscheche hatte zuletzt betont, gerne in der Bundesliga bleiben zu wollen.