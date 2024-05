Sieg im Pokalfinale gegen Kaiserslautern Xhaka schießt Leverkusen mit Traumtor zum Double

Bayers Trainer Xabi Alonso baute seine Startelf im Vergleich zum schmerzhaften 0:3 im Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch auf fünf Positionen. Lukas Hradecky rückte für Matej Kovar ins Tor, dazu waren Odilon Kossounou, Robert Andrich Jonas Hofmann und Patrik Schick von Anfang an dabei, während Piero Hincapie, Exequiel Palacios, Josip Stanisic und Amine Adli auf der Bank Platz nahmen. Bei Kaiserslautern meldete sich Torjäger Ragnar Ache rechtzeitig fit. Coach Friedhelm Funkel ging aber bei dem gerade erst von seinen Achillessehenproblemen genesenen Stürmer kein Risiko ein und behielt den 25-Jährigen vorerst als Joker in der Hinterhand. Stattdessen bildeten Ben Zolinski, Kenny Prince Redondo und Daniel Hanslik den Angriff des Zweitligisten. Für Funkel schloss sich zudem ein Kreis mit Kaiserslautern: Vor 43 Jahren stand er als Spieler des FCK im Pokalfinale, nun verabschiedete sich der 70-Jährige mit dem Endspiel zurück in den Ruhestand, nachdem er nochmal als „Feuerwehrmann“ eingesprungen war, um den Traditionsklub erfolgreich vor dem Abstieg in die 3. Liga zu bewahren – als dritter Trainer in dieser Saison nach Dirk Schuster und Dimitrios Grammotzis.