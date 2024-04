Am Donnerstag gegen Bayer 04 Wie sich Ex-Manager Steidten bei West Ham United einen Namen gemacht hat

In die Bundesliga zieht es ihn aktuell nicht zurück, „aber langfristig und wenn es irgendwann passt, ist sie natürlich immer interessant“, sagt er: „Ich war 18 Jahre bei Werder und hätte dort wahrscheinlich auch noch länger arbeiten können. Aber ich wollte auch noch etwas anderes erleben und mir nie sagen müssen: Hätte ich das mal gemacht.“ Die Zeit in Bremen und Leverkusen sei dennoch schön gewesen, „aber das, was ich in England erlebe, tut mir gerade in meiner Entwicklung sehr gut.“