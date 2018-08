Bayer 04 vor der der ersten Runde des DFB-Pokals in Pforzheim

Leverkusen Ein Aus gegen den Oberligisten Pforzheim ist für Bayer 04 im Grunde undenkbar. Doch es gibt genügend Beispiele dafür, dass die erste Runde des Wettbewerbs schiefgehen kann.

Ob der Mannschaftsbus der Werkself besagte Straße auf dem Weg ins Holzhof-Stadion passiert, ist nicht überliefert. Fest steht, dass sich der Oberligist akribisch auf das Duell gegen den Bundesligisten vorbereitet. In seiner direkt an der durch die 120.000-Einwohner-Stadt fließenden Enz gelegenen Spielstätte erwartet der Verein knapp 5000 Zuschauer.

Dass die Partie in Pforzheim stattfindet, ist bereits ein großer Erfolg. „Das Stadion existiert seit 1966 in seiner aktuellen Form. Wir mussten einiges verändern“, sagt der Vorstandsvorsitzende Markus Geiser. Fangzäune, Sitzschalen, Absperrungen – ja, sogar ein Pissoir musste im Massageraum eingebaut werden, um einen Ort für die Dopingkontrollen zu schaffen. Dennoch macht der CfR, der 2010 durch die Fusion des FC und VfR Pforzheim entstand, durch die Fernsehgelder Gewinn – auch dank rund 150 Ehrenamtlern.