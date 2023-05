Bayers Sportgeschäftsführer Rolfes hält sich beim Thema Xhaka bedeckt

An diesem Donnerstag steht für Bayer Leverkusen das wichtigste Spiel der Saison an. Ab 21 Uhr geht es für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bei der AS Rom im Halbfinal-Hinspiel der Europa League um eine gute Ausgangslage für den Finaleinzug. Auch wenn die Saison gerade in ihrer heißesten Phase ist und es um sehr viel geht, werfen bereits die Personalplanungen für die kommende Saison ihre Schatten voraus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Werksklub an Granit Xhaka interessiert sein. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2016 für etwa 45 Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal nach England. Im Sommer könnte er in die Bundesliga zurückkehren.